Девушка дня: Марина Мунтанер - бывшая девушка Марко Асенсио

1 Теги марко асенсиодевушки футболистов

Девушка дня: Марина Мунтанер - бывшая девушка Марко АсенсиоДо начала Эль Класико осталось несколько часов. Пока же предлагаем оценить бывшую девушку одного из вероятных участников этого матча вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио - модель Марину Мунтанер.

Не пропустите: на нашем сайте будет доступна прямая трансляция матча "Барселона" - "Реал". | soccernews.ru

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