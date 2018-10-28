Девушка дня: Марина Мунтанер - бывшая девушка Марко Асенсио

До начала Эль Класико осталось несколько часов. Пока же предлагаем оценить бывшую девушку одного из вероятных участников этого матча вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио - модель Марину Мунтанер.

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