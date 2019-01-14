Девушка дня: Мариса Мендеш - дочь лучшего агента мира Жорже Мендеша, работающая на Криштиану Роналду

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Девушка дня: Мариса Мендеш - дочь лучшего агента мира Жорже Мендеша, работающая на Криштиану Роналду

Мариса Мендеш далеко не чужой человек для футбола. Сначала все знали девушку, как дочь лучшего агента мира Жорже Мендеша, а несколько лет назад она начала сотрудничать с Криштиану Роналду. СМИ писали, что Мариса стала PR-менеджером звёздного португальца. Кроме того, утверждалось, что эффектная барышня занимается социальными сетями форварда. Были и слухи о романтических отношениях между Марисой и Криштиану, однако официально они так и не подтвердились. Вот такой занимательный у неё бэкграунд. Что ж, давайте знакомиться с этой красоткой в нашей постоянной рубрике. 

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