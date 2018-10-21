Девушка дня: Мария Салес - подруга Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжает конфликтовать с главным тренером своей команды Жозе Моуринью. Однако отвлечься от клубных проблем ему помогает его избранница Мария Салес, которая активно поддерживала его и на полях России во время Чемпионата Мира.

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