Девушка дня: Мария Салес - подруга Поля Погба

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Девушка дня: Мария Салес - подруга Поля ПогбаПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжает конфликтовать с главным тренером своей команды Жозе Моуринью. Однако отвлечься от клубных проблем ему помогает его избранница Мария Салес, которая активно поддерживала его и на полях России во время Чемпионата Мира.

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Комментарии

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dd

смрад

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грищенко

это как надо любить гроши.чтобы связаться с Погба ? Его ночью встретишь обасышься со страху.

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виктор

ПИСЬКУ БЫ ЕЙ ОТЛИЗАТЬ

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19alex77
Алексей

ты ж гомосек.олизывай у погба ))))))

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