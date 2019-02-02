Девушка дня: Мария Санчес дель Морал - избранница хавбека "Реала" Дани Себальоса
После ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала" дела полузащитника Дани Себальоса наладились. В текущем сезоне он принял участие уже в 27 матчах, это больше чем во всей предыдущей кампании. Впрочем, в каком положении не оказался бы 22-летний испанец, его всегда поддержит Мария Санчес дель Морал - модель, покорившая сердце перспективного футболиста. Как раз с ней мы и познакомимся сегодня в нашей постоянной рубрике.
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|М
|О
|1
|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15