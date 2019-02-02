Девушка дня: Мария Санчес дель Морал - избранница хавбека "Реала" Дани Себальоса

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Девушка дня: Мария Санчес дель Морал - избранница хавбека "Реала" Дани Себальоса

После ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала" дела полузащитника Дани Себальоса наладились. В текущем сезоне он принял участие уже в 27 матчах, это больше чем во всей предыдущей кампании. Впрочем, в каком положении не оказался бы 22-летний испанец, его всегда поддержит Мария Санчес дель Морал - модель, покорившая сердце перспективного футболиста. Как раз с ней мы и познакомимся сегодня в нашей постоянной рубрике.

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