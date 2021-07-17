Девушка дня: Марта Барчок - самая яркая болельщица Евро-2020

Фото инстаграм Марты Барчок

Месяц футбольного праздника под названием Евро-2020 позади. По итогам крупных международных турниров принято выделять самых крутых футболистов и тренеров. Но нельзя забывать и о болельщиках. Тем более, отдельные персоны действительно заслуживают особого внимания.

Одна из них - польская фанатка Марта Барчок. Фото модели во время посещения стадиона в Санкт-Петербурге стали вирусными, в российском сегменте интернета её активно обсуждали. Хотя на родине Марта уже давно звезда. В частности, она представляла Польшу на "Мисс Евро-2016". Давайте и мы познакомимся с эффектной болельщицей в рубрике "Девушка дня".

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