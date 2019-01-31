Девушка дня: Мартина Чехова - жена легенды АПЛ Петра Чеха
15 января вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех объявил о том, что по окончании текущего сезона повесит перчатки на гвоздь. 36-летний страж ворот является живой легендой АПЛ, автором нескольких исторических рекордов и просто классным дядькой. Его шлем стал одним из символов Премьер-лиги, а гениальная игра в рамке ещё долго будет поводом для обсуждений. Кто же вдохновляет Петра на спортивные успехи? Его вторая половинка - очаровательная Мартина. Она - профессиональный фитнес-тренер, который явно не даст футболисту заскучать на пенсии. Давайте знакомиться с избранницей Чеха в нашей постоянной рубрике.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11