Девушка дня: Мартина Чехова - жена легенды АПЛ Петра Чеха

15 января вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех объявил о том, что по окончании текущего сезона повесит перчатки на гвоздь. 36-летний страж ворот является живой легендой АПЛ, автором нескольких исторических рекордов и просто классным дядькой. Его шлем стал одним из символов Премьер-лиги, а гениальная игра в рамке ещё долго будет поводом для обсуждений. Кто же вдохновляет Петра на спортивные успехи? Его вторая половинка - очаровательная Мартина. Она - профессиональный фитнес-тренер, который явно не даст футболисту заскучать на пенсии. Давайте знакомиться с избранницей Чеха в нашей постоянной рубрике.

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