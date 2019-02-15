Девушка дня: Мартина - дочь экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры

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Девушка дня: Мартина - дочь экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры

Мартина - младшая дочь итальянского тренера Массимо Карреры. 

Мартина  учится на экономиста в Католическом университете Святого Сердца в Милане. Девушка часто пишет слова поддержки своему отцу в соцсетях.

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