Девушка дня: Майя Нильсон - супруга Виктора Линделефа

О прошедшем уик-энде у болельщиков "Манчестер Юнайтед" остались не лучшие воспоминания. Еще бы, их команда на последних минутах упустила победу в гостевом матче с "Челси". Поэтому попытка отвлечь многочисленную армию поклонников "красных дьяволов" от этой неудачи кажется более чем уместной. Представляем супругу защитника манкунианского клуба Виктора Линделефа - Майю Нильсон.

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