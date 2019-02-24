Девушка дня: Меган Бартон Хансон - новая возлюбленная лидера "Тоттенхэма" Деле Алли

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Девушка дня: Меган Бартон Хансон - новая возлюбленная лидера "Тоттенхэма" Деле Алли

Один из лидеров "Тоттенхэма" Деле Алли обзавелся новой возлюбленной.

Избранницей англичанина стала звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Меган Бартон Хансон.

Отметим, что ранее Меган порвала со своим парнем Уэсом Нельсоном, а Алли в свою очередь после 2,5 лет отношений расстался с Руби Мэй.

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