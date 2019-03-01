Девушка дня: Меган Бартон-Хансон - сладкая подружка хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (Часть 2)
Менее недели назад на нашем сайте вышел материал о новой возлюбленной полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли - Меган Бартон-Хансон. Но в инстаграме этой красотки настолько много сочных фото, что не будет лишним посвятить ей ещё один выпуск нашей постоянной рубрики.
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Девушка дня: Меган Бартон-Хансон - сладкая подружка хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (Часть 2)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14