Девушка дня: Меган Бартон-Хансон - сладкая подружка хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (Часть 2)

Менее недели назад на нашем сайте вышел материал о новой возлюбленной полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли - Меган Бартон-Хансон. Но в инстаграме этой красотки настолько много сочных фото, что не будет лишним посвятить ей ещё один выпуск нашей постоянной рубрики.

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