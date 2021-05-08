Девушка дня: Мелани Да Круз - шикарная жена форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля

Теги манчестер юнайтедантони марсьяльфранциядевушки футболистов

Девушка дня: Мелани Да Круз - шикарная жена форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля

Фото инстаграм Мелани Да Круз

Антони Марсьяль далеко не главная звезда "Манчестер Юнайтед", но ему только 25 лет и время на полноценную реализацию своего потенциала у него есть. А вдохновляет француза на спортивные подвиги его очаровательная супруга Мелани Да Круз. Уроженка Парижа немного старше футболиста, она - модель и героиня реалити-шоу.

Кстати, это вторая жена нападающего "красных дьяволов". Ради неё он бросил мать двух его детей. Чем же Мелани очаровала Антони, давайте разбираться в рубрике "Девушка дня". 

Не пропустите: Виолетта Грачева - фитнес-модель, состоявшая в отношениях с хавбеком "Ростова" Матиасом Норманном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов