Девушка дня: Мелани Да Круз - шикарная жена форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля

Фото инстаграм Мелани Да Круз

Антони Марсьяль далеко не главная звезда "Манчестер Юнайтед", но ему только 25 лет и время на полноценную реализацию своего потенциала у него есть. А вдохновляет француза на спортивные подвиги его очаровательная супруга Мелани Да Круз. Уроженка Парижа немного старше футболиста, она - модель и героиня реалити-шоу.

Кстати, это вторая жена нападающего "красных дьяволов". Ради неё он бросил мать двух его детей. Чем же Мелани очаровала Антони, давайте разбираться в рубрике "Девушка дня".

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