Девушка дня: Мелани Да Круз - шикарная жена форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля
Антони Марсьяль далеко не главная звезда "Манчестер Юнайтед", но ему только 25 лет и время на полноценную реализацию своего потенциала у него есть. А вдохновляет француза на спортивные подвиги его очаровательная супруга Мелани Да Круз. Уроженка Парижа немного старше футболиста, она - модель и героиня реалити-шоу.
Кстати, это вторая жена нападающего "красных дьяволов". Ради неё он бросил мать двух его детей. Чем же Мелани очаровала Антони, давайте разбираться в рубрике "Девушка дня".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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|24
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