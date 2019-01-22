Девушка дня: Мелани Уолкотт - сексапильная жена вингера "Эвертона" Тео Уолкотта

Тео Уолкотт познакомился со своей будущей женой ещё в подростковом возрасте. Пара вместе с 16 лет, а в 2013 году они сыграли свадьбу. Мелани имеет очень привлекательную внешность, однако карьера модели ей оказалась неинтересна. Девушка сделала выбор в пользу медицины и сейчас является профессиональным спортивным физиотерапевтом.

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