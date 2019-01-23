Девушка дня: Мелисса Сатта - эффектная супруга новичка "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга
"Барселона" удивила многих, объявив о подписании полузащитника "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга. Ганец, безусловно, талантливый парень, но его скверный характер и солидный возраст говорят против такого трансфера. Впрочем, сейчас не о нём, а о его жене Мелиссе Сатте. Девушка является журналисткой и телеведущей. Пара состоит в отношениях с 2011 года, а в 2016-м они сыграли свадьбу. Недавно появились слухи, что Боатенг и его супруга на грани развода, однако эта информация не подтвердилась, а значит вскоре в столице Каталонии станет на одну очаровательную барышню больше.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11