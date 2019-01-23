Девушка дня: Мелисса Сатта - эффектная супруга новичка "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга

"Барселона" удивила многих, объявив о подписании полузащитника "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга. Ганец, безусловно, талантливый парень, но его скверный характер и солидный возраст говорят против такого трансфера. Впрочем, сейчас не о нём, а о его жене Мелиссе Сатте. Девушка является журналисткой и телеведущей. Пара состоит в отношениях с 2011 года, а в 2016-м они сыграли свадьбу. Недавно появились слухи, что Боатенг и его супруга на грани развода, однако эта информация не подтвердилась, а значит вскоре в столице Каталонии станет на одну очаровательную барышню больше.

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