Девушка дня: Мерче Ромеро - одна из бывших девушек Криштиану Роналду

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Девушка дня: Мерче Ромеро - одна из бывших девушек Криштиану РоналдуВ жизни форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду было немало женщин. Одной из них является Мерче Ромеро, с которой он встречался на протяжении 2005-2006 годов, еще выступая за "Манчестер Юнайтед". Оценим выбор португальского бомбардира.

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Комментарии

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Джамбон

А мужчиной дня: Бадр,один из бывших мальчиков Криштиану Роналду

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ВИКТОР

эх письку бы ей шлфануть (((((((((((((((

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