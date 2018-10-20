Девушка дня: Мерче Ромеро - одна из бывших девушек Криштиану Роналду

В жизни форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду было немало женщин. Одной из них является Мерче Ромеро, с которой он встречался на протяжении 2005-2006 годов, еще выступая за "Манчестер Юнайтед". Оценим выбор португальского бомбардира.

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