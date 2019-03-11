Девушка дня: Мина Бонино - сексапильная подруга хавбека "Реала" Федерико Вальверде
Федерико Вальверде очень старается закрепиться в стартовом составе мадридского "Реала", но в условиях серьёзнейшей конкуренции игрового времени ему предоставляется немного. Гораздо лучше дела 20-летнего уругвайца идут на личном фронте. Когда в испанской столице холодные вечера, его согревает сексуальная аргентинская журналистка Мина Бонино. Именно о ней пойдёт речь сегодня в нашей постоянной рубрике.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану
-
Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном
-
Гвардиола принял важное решение по своему будущему
-
"Ливерпуль" определил приоритетного кандидата на усиление полузащиты
-
Мбаппе громко высказался о своём будущем
-
Известный болельщик "Спартака" прогнозирует победу над "Зенитом"
-
Девушка дня: Мина Бонино - сексапильная подруга хавбека "Реала" Федерико Вальверде
-
1
Бутрагеньо сделал заявление о будущем Солари в "Реале"
-
2
Рио Фердинанд сделал выбор между Рамосом и ван Дейком
-
Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ
-
3
"Реал" лидирует в Примере по заработанным пенальти
-
Каземиро впервые в карьере получил красную карточку
-
Определился лидер в гонке за хавбеком "Лиона" Ндомбеле
-
Нападающий "Жироны" Стуани повторил рекорд Примеры
-
1
Бензема: "Надеюсь, Солари останется"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Коутиньо
-
Солари прокомментировал победу над "Вальядолидом"
-
"Вальядолид" – "Реал" - 1:4, "Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (видеообзоры матчей)
-
Главные новости дня: 10 марта
-
1
Между Рамосом и Марсело произошел конфликт на тренировке "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22