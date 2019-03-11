Девушка дня: Мина Бонино - сексапильная подруга хавбека "Реала" Федерико Вальверде

Федерико Вальверде очень старается закрепиться в стартовом составе мадридского "Реала", но в условиях серьёзнейшей конкуренции игрового времени ему предоставляется немного. Гораздо лучше дела 20-летнего уругвайца идут на личном фронте. Когда в испанской столице холодные вечера, его согревает сексуальная аргентинская журналистка Мина Бонино. Именно о ней пойдёт речь сегодня в нашей постоянной рубрике.

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