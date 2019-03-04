Девушка дня: Мишель Зуанне - сексуальная модель, имевшая отношения с Диего Костой

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Девушка дня: Мишель Зуанне - сексуальная модель, имевшая отношения с Диего Костой

Форвард "Атлетико" Диего Коста не особо раскрывает свою личную жизнь, однако известно об его отношениях с Мишель Зуанне. Футболист познакомился с сексуальной моделью в 2010 году и у них стремительно закрутился роман. Но позже на одной из вечеринок Диего приударил за сестрой Мишель и вскоре их отношения были разорваны. Так давайте же поближе познакомимся с экс-подругой Косты в нашей постоянной рубрике.

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