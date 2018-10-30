Девушка дня: Надя Авилес - новая подруга Дениса Суареса

В новый сезон полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес вошел с новой подругой - моделью Надей Авилес. Пока пара наслаждается первыми месяцами своих отношений, мы представим очередную избранницу 24-летнего хавбека хавбека "сине-гранатовых" широкому кругу футбольных болельщиков.

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