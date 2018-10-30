Девушка дня: Надя Авилес - новая подруга Дениса Суареса

1 Теги денис суаресдевушки футболистовбарселона

Девушка дня: Надя Авилес - новая подруга Дениса СуаресаВ новый сезон полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес вошел с новой подругой - моделью Надей Авилес. Пока пара наслаждается первыми месяцами своих отношений, мы представим очередную избранницу 24-летнего хавбека хавбека "сине-гранатовых" широкому кругу футбольных болельщиков.

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Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
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19 Райо Вальекано 10 6
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