Девушка дня: Надя - прекрасная возлюбленная полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса

Надя Авилас - модель и муза полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, который на данный момент играет в "Арсенале" на правах аренды.

Денис познакомился с девушкой в прошлом году, а встречаться пара начала примерно шесть месяцев назад.

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