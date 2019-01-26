Девушка дня: Наталья Игнашевич - прекрасная жена защитника сборной России

Теги россиясергей игнашевич

Девушка дня: Наталья Игнашевич - прекрасная жена защитника сборной России

Наталья - жена защитника сборной России Сергея Игнашевича.

Пара познакомилась необычным образом. Наталья работала на телеканале "НТВ-плюс" и была ведущей проекта "Нефутбольные истории". Однажды девушка решила снять репортаж про Сергея Игнашевича, так и началась их история.

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