Девушка дня: Наташа Томсен - самая горячая поклонница "Бешикташа"

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Девушка дня: Наташа Томсен - самая горячая поклонница "Бешикташа"Сегодня сборная России попробует повторно обыграть национальную команду Турции в раках Лиги Наций. Наверняка, болеть за гостей будет и датская модель Наташа Томсен, которая считается самой горячей поклонницей "Бешикташа". Познакомимся с болельщицей "черных орлов" поближе.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Турция. | soccernews.ru

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Комментарии

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жозе

только всей командой отпоклонить

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Алекс

Секси можно не раз такой засадить!

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ВИКТОР

писку бы ей отлизать

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РМ

бабульке своей престарелой отлижи ненавижу вас всех путалонцев

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АНАЛДО

ты не чем не хуже ХОЛЛА ПЕДРИД...

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Команда М О
1 Галатасарай Галатасарай 34 75
2 Фенербахче Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор Сивасспор 34 49
8 Касимпаса Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор Антальяспор 34 38
15 Коньяспор Коньяспор 34 36
16 Османлыспор Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор Карабюкспор 34 12
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