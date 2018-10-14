Девушка дня: Наташа Томсен - самая горячая поклонница "Бешикташа"

Сегодня сборная России попробует повторно обыграть национальную команду Турции в раках Лиги Наций. Наверняка, болеть за гостей будет и датская модель Наташа Томсен, которая считается самой горячей поклонницей "Бешикташа". Познакомимся с болельщицей "черных орлов" поближе.

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