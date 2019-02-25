Девушка дня: Ольга Нобоа-Романова - русская красавица, покорившая сердце хавбека "Зенита" Кристиана Нобоа
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа не выходит на поле с августа прошлого года из-за травмы передней крестообразной связки колена. Однако это не единственная грустная для него новость. Сразу после перенесённой операции о расставании с футболистом объявила его жена Ольга. Причины развода пары до сих пор неизвестны, но видно, что эквадорский хавбек скучает за своей бывшей, одаривая её фотографии в соцсетях лайками. Что ж, давайте ознакомимся с её портфолио и мы в нашей постоянной рубрике.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Милан" (2011-2015). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кварацхелия прокомментировал переход в "Локомотив"
-
"Бавария" приготовила фантастическое предложение по Асенсио
-
1
Ширер: "У Сарри было полное право врезать Кепе"
-
2
Неймар едва не расплакался, рассказывая о Месси
-
"Барселона" согласовала новый контракт с Альбой
-
"Бавария" может организовать прощальный матч для двух ветеранов
-
Агуэро отметил победу в Кубке Лиги танцем в раздевалке
-
Президент "Баварии" сделал заявление о будущем в клубе Хамеса
-
1
Зидан намерен отказать "Челси"
-
Девушка дня: Ольга Нобоа-Романова - русская красавица, покорившая сердце хавбека "Зенита" Кристиана Нобоа
-
Ван дер Ваарт рассказал об отношении к Слуцкому в Нидерландах
-
7
Бутрагеньо: "Реал" никогда не обсуждает судейство"
-
Моуринью высказался об уловках, которые используют игроки "Манчестер Сити"
-
1
Игрок "Леванте" усомнился в правильности назначения второго пенальти в пользу "Реала"
-
1
Винисиус рассказал, боится ли "Реал" Месси
-
Экс-форвард "Челси" резко раскритиковал Кепу за поведение в финале Кубка Лиги
-
2
"Реал" - лидер Примеры по заработанным пенальти в текущем сезоне
-
Жардим озвучил цель "Монако" на остаток сезона
-
Футбол XXI века: "Милан" (2011-2015)
-
Мусаев назвал главную проблему "Краснодара"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10