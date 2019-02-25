Девушка дня: Ольга Нобоа-Романова - русская красавица, покорившая сердце хавбека "Зенита" Кристиана Нобоа

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа не выходит на поле с августа прошлого года из-за травмы передней крестообразной связки колена. Однако это не единственная грустная для него новость. Сразу после перенесённой операции о расставании с футболистом объявила его жена Ольга. Причины развода пары до сих пор неизвестны, но видно, что эквадорский хавбек скучает за своей бывшей, одаривая её фотографии в соцсетях лайками. Что ж, давайте ознакомимся с её портфолио и мы в нашей постоянной рубрике.

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