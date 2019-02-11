Девушка дня: Ольга Ракицкая - жена новичка "Зенита" Ярослава Ракицкого

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Девушка дня: Ольга Ракицкая - жена новичка "Зенита" Ярослава Ракицкого

Во время зимнего трансферного окна "Зенит" усилился опытным защитником "Шахтёра" Ярославом Ракицким. Его переход сопровождался скандалом на фоне непростых отношений между Россией и Украиной. А справляться с давлением 29-летнему футболисту помогает его супруга Ольга. Сейчас их семья увлечена совсем другими заботами - они ждут второго ребёнка. Ну а мы пока познакомим вас с избранницей новичка "сине-бело-голубых" в нашей постоянной рубрике.

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