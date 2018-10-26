Девушка дня: Ориана Сабатини - подруга Пауло Дибалы

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Девушка дня: Ориана Сабатини - подруга Пауло ДибалыО зародившихся отношениях между форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой и аргентинской певицей Орианой Сабатини прессе стало известно еще в прошлом году. Однако пара подтвердила свою связь лишь летом - по завершению Чемпионата Мира в России. После этого со стороны футбольной общественности внимание к исполнительнице выросло в разы. Уделим время новой девушке нападающего "старой синьоры" и мы. 

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Комментарии

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Northwood_sadboys

ну хороша малышка

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алекс

Секси! Я бы ее сутками чпокал!

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ВИКТОР

эх письку бы ей отлизать

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