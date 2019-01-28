Девушка дня: Патрисия - избранница хавбека "Реала" Маркоса Льоренте
Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте неплохо проявляет себя в текущем сезоне. 23-летний испанец сумел воспользоваться своим шансом, когда из-за травмы был недоступен Каземиро. Сейчас бразилец вернулся, но воспитанник "бланкос" упорно работает, чтобы получать больше игрового времени. Не терять веру в себя футболисту помогает его девушка Патрисия. Известно о ней немного. Избранница Льоренте учится на юриста, увлекается спортом и кулинарией. Судя по фигуре Патрисии, предпочтение она всё-таки отдаёт своему первому увлечению.
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