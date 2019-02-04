Девушка дня: Пилар Рубио - эффектная супруга капитана "Реала" Серхио Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамосдевушки футболистов

Девушка дня: Пилар Рубио - эффектная супруга капитана "Реала" Серхио Рамоса

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы познакомим вас с Пилар Рубио, супругой капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Пилар зарекомендовала себя как успешный журналист и в 2007 году она удостоилась звания лучшего репортера Испании.

Также стоит отметить, что авторитетный испанский журнал FHM неоднократно признавал Пилари самой сексуальной женщиной в мире.

Читайте также: Звезда "Реала" сообщил о выходе сериала о самом себе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
14 Эспаньол Эспаньол 22 25
15 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
16 Жирона Жирона 22 24
17 Леганес Леганес 21 23
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов