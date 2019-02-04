Девушка дня: Пилар Рубио - эффектная супруга капитана "Реала" Серхио Рамоса

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы познакомим вас с Пилар Рубио, супругой капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Пилар зарекомендовала себя как успешный журналист и в 2007 году она удостоилась звания лучшего репортера Испании.

Также стоит отметить, что авторитетный испанский журнал FHM неоднократно признавал Пилари самой сексуальной женщиной в мире.

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