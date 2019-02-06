Девушка дня: Рафаэлла Бекран - сестра нападающего ПСЖ Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар - очень знаменитый спортсмен, однако не менее популярной является его сестра Рафаэлла Бекран. На её инстаграм подписаны 4,6 миллионов человек. Цифра достаточно серьёзная, согласитесь. Учитывая, что накануне звёздный бразилец отметил свой 27-й день рождения, мы решили уделить внимание в нашей постоянной рубрике его потрясающей родственнице.

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