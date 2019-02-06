Девушка дня: Рафаэлла Бекран - сестра нападающего ПСЖ Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар - очень знаменитый спортсмен, однако не менее популярной является его сестра Рафаэлла Бекран. На её инстаграм подписаны 4,6 миллионов человек. Цифра достаточно серьёзная, согласитесь. Учитывая, что накануне звёздный бразилец отметил свой 27-й день рождения, мы решили уделить внимание в нашей постоянной рубрике его потрясающей родственнице.
Не пропустите: Не "Ливерпулем" единым: ТОП-4 команды, которые упускали чемпионский титул на финише чемпионата. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бывший клуб Слуцкого представил новую эмблему
-
Президент "Барселоны" оценил возможность приобретения Иско
-
Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке
-
Девушка дня: Рафаэлла Бекран - сестра нападающего ПСЖ Неймара
-
Отец Хамеса высказался о возможном переходе сына в "Ювентус"
-
Дмитрий Комбаров прокомментировал смерть Децла
-
Руни: "Мне до сих пор по силам играть в АПЛ"
-
Бартомеу сделал заявление о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
-
"Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб
-
"Милан" согласовал первый летний трансфер
-
Итоги дня рождения Роналду: "Спортинг", "МЮ" и "Ювентус" поздравили, "Реал" - нет
-
Карадениз потребовал от "Рубина" погасить долги по зарплате
-
"Барселона" - "Реал": видеотрансляция первого Эль Класико в 2019 году
-
Головин стал прототипом главного героя в футбольном комиксе
-
Эрик Кантона может получить должность в структуре "Манчестер Юнайтед"
-
Азар решил перейти в "Реал"
-
"Бавария" нашла альтернативу Лукасу Эрнандесу
-
"Милан" и "Интер" поборются за французского таланта
-
Шюррле назвал фейком новость о возможном досрочном возвращении в "Боруссию"
-
Дани Алвес определился со следующим клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14