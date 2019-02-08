Девушка дня: Райка Оливейра - бывшая любовница феномена Роналдо
Всем известно, что легендарный бразильский форвард Роналдо тот ещё ловелас. Всех его жён и любовниц перечислять не будем, поскольку это займёт слишком много времени. Остановимся на персоне одной из них - фотомодели Райке Оливейре. СМИ писали, что девушка устраивала для Феномена домашние дефиле в купальниках и нижнем белье. Вот так она хотела стать не просто "очередной". Разумеется, у неё ничего не вышло. Хотя, конечно, Райка - очень эффектная барышня. Сейчас убедимся в этом вместе в нашей постоянной рубрике.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Девушка дня: Райка Оливейра - бывшая любовница феномена Роналдо
-
Ройс рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"
-
Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с Матой о продлении контракта
-
"Спартак" озвучил диагноз Мельгарехо
-
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине
-
Известный французский тренер оценил игру Головина
-
Хавбек ЦСКА перенёс операцию на мениске
-
"Наполи" интересуется звездой чемпионата Нидерландов
-
Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)
-
Семак рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ
-
Бартомеу сделал заявление о возможном уходе Коутиньо из "Барселоны"
-
ПСЖ вернулся к кандидатуре Нголо Канте
-
"Бавария" объявила о трансфере перспективного нападающего
-
Франк Рибери: история невероятного пути мюнхенской "семерки" к статусу легенды. Часть первая
-
Труп, найденный в разбившемся самолете, принадлежит Эмилиано Сале
-
Главные новости дня: 7 февраля
-
"Бетис" - "Валенсия" - 2:2 (видеообзор матча Кубка Испании)
-
"Арсенал" нашел замену Начо Монреалю
-
"Лацио" - "Эмполи" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15