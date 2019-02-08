Девушка дня: Райка Оливейра - бывшая любовница феномена Роналдо

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Девушка дня: Райка Оливейра - бывшая любовница феномена Роналдо

Всем известно, что легендарный бразильский форвард Роналдо тот ещё ловелас. Всех его жён и любовниц перечислять не будем, поскольку это займёт слишком много времени. Остановимся на персоне одной из них - фотомодели Райке Оливейре. СМИ писали, что девушка устраивала для Феномена домашние дефиле в купальниках и нижнем белье. Вот так она хотела стать не просто "очередной". Разумеется, у неё ничего не вышло. Хотя, конечно, Райка - очень эффектная барышня. Сейчас убедимся в этом вместе в нашей постоянной рубрике.

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