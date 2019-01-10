Девушка дня: Ребекка Варди - избранница форварда "Лестера" Джейми Варди

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Девушка дня: Ребекка Варди - избранница форварда "Лестера" Джейми Варди

Нападающий "Лестера" Джейми Варди по-прежнему регулярно огорчает топ-клубы АПЛ, однако на длинную дистанцию его зачастую не хватает. Карьера прославленного футболиста медленно, но уверенно движется к завершению. Однако на пенсии форварду точно не будет скучно, ведь у него есть потрясающая жена Ребекка, с которой мы и познакомимся сегодня в нашей постоянной рубрике.

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