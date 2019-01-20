Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио

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Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио

Роберта Синополи - жена бывшего игрока "Ювентуса" и защитника "Зенита" Клаудио Марикизио. С футболистом она познакомились еще в школе и с тех пор они не расставались.

Роберта и Клаудио поженились в 2008 году. 

Однажды, после того, как главный тренер туринского клуба предпочел выпустить на поле в проходном матче Стураро и Бентанкура, а не Маркизио, она написала в Instagram следующее:

"Толерантность заканчивается чертой взаимного уважения, но как только данная черта пройдена, возникает нечто иное".

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