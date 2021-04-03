Девушка дня: Роксана Малиновская - жена украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского

Фото инстаграм Роксаны Малиновской

Руслан Малиновский - один из самых успешных украинских футболистов прямо сейчас. Он выступает за симпатичную "Аталанту", входящую в число топ-клубов Серии А, и регулярно играет за национальную сборную своей страны.

Кто же вдохновляет 27-летнего футболиста строить успешную карьеру? Конечно же, очаровательная супруга. Девушка с редким именем Роксана уже давно рядом с футболистом. С тех пор, как он гонял за "Севастополь". Пара сыграла свадьбу в 2016 году и воспитывает дочь Оливию.

Ранее Роксана нередко поддерживала Руслана на трибунах, но на сегодняшний день это невозможно из-за пандемии. Теперь эффектная украинка сконцентрирована на семейных делах и активно ведёт свой инстаграм. Её аккаунт очень яркий, он наполнен десятками горячих фото, частью которых мы спешим с Вами поделиться в рубрике "Девушка дня".

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