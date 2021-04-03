Девушка дня: Роксана Малиновская - жена украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского
Фото инстаграм Роксаны Малиновской
Руслан Малиновский - один из самых успешных украинских футболистов прямо сейчас. Он выступает за симпатичную "Аталанту", входящую в число топ-клубов Серии А, и регулярно играет за национальную сборную своей страны.
Кто же вдохновляет 27-летнего футболиста строить успешную карьеру? Конечно же, очаровательная супруга. Девушка с редким именем Роксана уже давно рядом с футболистом. С тех пор, как он гонял за "Севастополь". Пара сыграла свадьбу в 2016 году и воспитывает дочь Оливию.
Ранее Роксана нередко поддерживала Руслана на трибунах, но на сегодняшний день это невозможно из-за пандемии. Теперь эффектная украинка сконцентрирована на семейных делах и активно ведёт свой инстаграм. Её аккаунт очень яркий, он наполнен десятками горячих фото, частью которых мы спешим с Вами поделиться в рубрике "Девушка дня".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17