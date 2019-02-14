Девушка дня: Шарлотта Каниджа - дочь легенды аргентинского футбола Клаудио Каниджи

Аргентина испокон веков славится футбольными талантами. Одним из самых ярких представителей южноамериканской страны на поле являлся Клаудио Каниджа, или Сын Ветра как его ещё называли. Что о нём известно? Друг Диего Марадоны, участник трёх мундиалей, скандалист и отец прекрасной Шарлотты, о которой и пойдёт речь сегодня. Девушка строит карьеру фотомодели и не перестаёт радовать своих поклонников откровенными снимками. На её инстаграм подписаны 1,6 миллиона человек. Как видите, персона популярная, поэтому ей никак не пройти мимо нашей постоянной рубрики.

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