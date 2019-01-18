Девушка дня: София Абрамович - дочь владельца "Челси" Романа Абрамовича

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Девушка дня: София Абрамович - дочь владельца "Челси" Романа Абрамовича

Роман Абрамович прославился на весь футбольный мир в 2003 году, когда купил за 140 миллионов фунтов лондонский клуб "Челси". За последние 15 лет "аристократы" добились серьёзного прогресса и сейчас входят в число лучших команд мира. Всё это было бы невозможно без стараний российского олигарха. Кстати, у Абрамовича есть дочь София, которая не уступает отцу в целеустремлённости. Девушка благодаря увлечению спортом заметно поправила свою фигуру, хотя совсем недавно ей приходилось из-за критики и оскорблений удалять свою страницу в инстаграме. Примечательно, что София держит свой аккаунт закрытым до сих пор. Тем не менее, мы смогли найти кое-какие фотографии наследницы миллиардера, как старые, так и новые.   

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