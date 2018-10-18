Девушка дня: Стефани Роуз Бертрам - подруга Грегори ван дер Виля

Пока футбольная Европа перестраивается с матчей сборных на клубные игры, предлагаем оценить красоту бельгийской модели Стефани Роуз Бертрам, которая уже на протяжении шести лет встречается с защитником "Торонто" Грегори ван дер Вилем.

Не пропустите: вышел трейлер документального фильма о "Барселоне" времен Гвардиолы. | soccernews.ru