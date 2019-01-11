Девушка дня: Сьюзи Кортес - ярая фанатка Лионеля Месси

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Девушка дня: Сьюзи Кортес - ярая фанатка Лионеля Месси

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы познакомим вас с Сьюзи Кортес, преданной фанаткой лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

28-летняя Сьюзи является обладательницей титула "Мисс Бум-Бум" (за самые красивые ягодицы). В 2016 году она докучала звезде "Барселоны" своими интимными фото, из-за чего Месси пришлось забанить её в своем инстаграме.

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