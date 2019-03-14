Девушка дня: Тейлор Уорд - новая пассия нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро

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Девушка дня: Тейлор Уорд - новая пассия нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в текущем сезоне играет просто блестяще. Аргентинец пачками штампует голы и ведёт свою команду ко второй подряд победе в АПЛ. Не исключено, что успехи 30-летнего бомбардира связаны с изменениями в личной жизни. Недавно бывший зять Диего Марадоны закрутил роман с английской моделью Тейлор Уорд. Для сексапильной блондинки это не первый опыт отношений с футболистами. Ранее она встречалась с защитником "Эвертона" Мэйсоном Холгейтом. А ещё британская красотка является дочерью экс-нападающего "Дерби", "Блэкберна" и "Шеффилда" Эшли Уорда. Мы просто не могли не уделить ей внимание в рамках нашей постоянной рубрики.

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9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
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13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
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20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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