Девушка дня: Тейлор Уорд - новая пассия нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в текущем сезоне играет просто блестяще. Аргентинец пачками штампует голы и ведёт свою команду ко второй подряд победе в АПЛ. Не исключено, что успехи 30-летнего бомбардира связаны с изменениями в личной жизни. Недавно бывший зять Диего Марадоны закрутил роман с английской моделью Тейлор Уорд. Для сексапильной блондинки это не первый опыт отношений с футболистами. Ранее она встречалась с защитником "Эвертона" Мэйсоном Холгейтом. А ещё британская красотка является дочерью экс-нападающего "Дерби", "Блэкберна" и "Шеффилда" Эшли Уорда. Мы просто не могли не уделить ей внимание в рамках нашей постоянной рубрики.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003). | http://soccernews.ru