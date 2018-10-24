Девушка дня: Тизири Динь - супруга Люки Диня

За последние четыре года французский защитник "Эвертона" Люка Динь поиграл уже в четырех странах - до "ирисок" он выступал за "Лилль", ПСЖ, "Рому" и "Барселону". Постоянной все это время у 25-летнего бека оставалась только его избранница Тизири, с которой он познакомился, еще выступая за "догов".

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