Девушка дня: Валентина Аллегри - обалденная дочь тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри

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Девушка дня: Валентина Аллегри - обалденная дочь тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри - один из самых успешных тренеров в современной истории "Ювентуса". Однако фанаты "старой синьоры" могут поблагодарить наставника не только за кучу побед и трофеев. Также заставляет обратить на себя внимание дочь 51-летнего специалиста Валентина, которая активно поддерживает команду, в том числе на трибунах. Отличный повод познакомиться поближе с этой обворожительной девушкой в нашей постоянной рубрике.

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