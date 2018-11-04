Девушка дня: Вероника Мартинелли - жена Лоренцо Пеллегрини

2 Теги девушки футболистовромалоренцо пеллегрини

Девушка дня: Вероника Мартинелли - жена Лоренцо Пеллегрини

В последние сезоны хавбек "Ромы" Лоренцо Пеллегрини демонстрирует убедительную игру, которая уже привлекла внимание многих европейских грандов. Видимо итальянца вдохновляет его супруга - очаровательная Вероника Мартинелли.

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Комментарии
Зенден

))) У меня покруче на диване лежит, ногти в печке для сушке ногтей парит. Не знаю как избавится, забрал бы кто в хорошие руки)

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ВИКТОР

девушка згущенка ммммммммммм

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