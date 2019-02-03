Девушка дня: Виктория Варга - очаровательная подруга экс-нападающего сборной Италии Пелле

Виктория Варга - венгерская модель и девушка бывшего нападающего сборной Италии Грациано Пелле. На данный момент футболист является игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн".

Пара познакомилась в соцсетях и спустя несколько месяцев общения в сети Пелле приехал в Венгрию, на родину Виктории. После этого они не расставались.

Читайте также: То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна. | http://soccernews.ru