Девушка дня: Виктория Варга - очаровательная подруга экс-нападающего сборной Италии Пелле

Теги грациано пелле

Девушка дня: Виктория Варга - очаровательная подруга экс-нападающего сборной Италии Пелле

Виктория Варга - венгерская модель и девушка бывшего нападающего сборной Италии Грациано Пелле. На данный момент футболист является игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн".

Пара познакомилась в соцсетях и спустя несколько месяцев общения в сети Пелле приехал в Венгрию, на родину Виктории. После этого они не расставались.

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