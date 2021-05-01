Девушка дня: Виолетта Грачева - фитнес-модель, состоявшая в отношениях с хавбеком "Ростова" Матиасом Норманном

Фото инстаграм Виолетты Грачевой

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн вряд ли надолго задержится в РПЛ. Своей игрой норвежец привлёк внимание нескольких статусных клубов, в том числе из Англии.

Могла уехать вместе с футболистом и российская фитнес-модель Виолетта Грачева, однако, по последним данным, пара распалась. Накануне хавбек "жёлто-синих", отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, заявил, что его семейное положение - свободен.

Возможно, на расставание Матиаса и Виолетты повлияли недавние публикации в СМИ, уличившие аппетитную блондинку в занятии эскортом. Доподлинно это неизвестно, а пока журналисты-расследователи будут докапываться до истины, мы насладимся формами бывшей пассии Норманна в рубрике "Девушка дня".

Не пропустите: Летисия Перейра - возлюбленная звёздного легионера "Зенита" Малкома. | http://soccernews.ru