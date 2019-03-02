Девушка дня: Зинаида - очаровательная супруга капитана "Краснодара" Александра Мартыновича

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Девушка дня: Зинаида - очаровательная супруга капитана "Краснодара" Александра Мартыновича

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы представим вам красавицу-жену капитана "Краснодара" Александра Мартыновича Зинаиду.

Девушка является заслуженным мастером спорта Беларуси. Кроме того, она становилась бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в групповом многоборье по художественной гимнастике.

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