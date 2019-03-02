Девушка дня: Зинаида - очаровательная супруга капитана "Краснодара" Александра Мартыновича
Сегодня в нашей постоянной рубрике мы представим вам красавицу-жену капитана "Краснодара" Александра Мартыновича Зинаиду.
Девушка является заслуженным мастером спорта Беларуси. Кроме того, она становилась бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в групповом многоборье по художественной гимнастике.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|18
|22
|10
|Оренбург
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Анжи
|18
|18
|14
|Крылья Советов
|16
|17
|15
|Уфа
|17
|16
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10