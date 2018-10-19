Девушка дня: Зое Кристофоли - новая подруга Серхио Агуэро

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Девушка дня: Зое Кристофоли - новая подруга Серхио АгуэроНа прошлых выходных форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был замечен в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса в компании с неопознанной девушкой. Позже СМИ удалось установить, что вместе с аргентинским нападающим отдыхала Зое Кристофоли - блогер и модель в инстаграм. Однако девушка известна не столько этим, сколько своими многочисленными татуировками.

Не попустите: сегодня "Бавария" может объявить имя нового главного тренера. | soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Красивая баба, но расписана, как бывалый зек. Отвратительно.

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Скептик

Что общего у татуировок (смотри узор) и зековских наколок? Сейчас бы не понимать и писать чушь))

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ВИКТОР

письку бы ей отлизать

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ВИКТОР

письку бы ей отлизать

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