Девушка дня: Зое Кристофоли - новая подруга Серхио Агуэро

На прошлых выходных форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был замечен в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса в компании с неопознанной девушкой. Позже СМИ удалось установить, что вместе с аргентинским нападающим отдыхала Зое Кристофоли - блогер и модель в инстаграм. Однако девушка известна не столько этим, сколько своими многочисленными татуировками.

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