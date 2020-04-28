Девушка форварда сборной Колумбии обвинила футболиста в домашнем насилии, показав следы побоев

Нападающий "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Себастьян Вилья может столкнуться с проблемами с законом.

Девушка футболиста Даниэла Кортес обвинила его в домашнем насилии, показав в инстаграме следы побоев.

По словам женщины, 23-летний форвард издевается над ней уже два года.

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