Девушка Глушакова назвала футболиста деревяшкой

Фото: инстаграм Дениса Глушакова

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко, девушка полузащитника подмосковных "Химок" Дениса Глушакова, в шутку назвала возлюбленного деревяшкой.

"Кто сильнее, как футболист: ты или Глушаков?" - спросил фанат у Коваленко в Instagram.

"Он же деревяшка", — ответила девушка.

Напомним, что недавно Коваленко родила дочь от Глушакова.

34-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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