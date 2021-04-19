Девушка Глушакова назвала футболиста деревяшкой
Фото: инстаграм Дениса Глушакова
Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко, девушка полузащитника подмосковных "Химок" Дениса Глушакова, в шутку назвала возлюбленного деревяшкой.
"Кто сильнее, как футболист: ты или Глушаков?" - спросил фанат у Коваленко в Instagram.
"Он же деревяшка", — ответила девушка.
Напомним, что недавно Коваленко родила дочь от Глушакова.
34-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Глушаков высказался о негативном отношении к себе со стороны фанатов "Спартака". | http://soccernews.ru
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