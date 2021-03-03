Девушка игрока "Локомотива" ответила на пошлость в свой адрес

Аида Уразбахтина, девушка защитника московского "Локомотива" Владислава Игнатьева, ответила на пошлость в свой адрес после того, как опубликовала фотографию в купальнике.

"Привет, весна", - написала Уразбахтина, отметив в геолокации Мальдивы.

Пользователь с ником abdulubek написал следующее: "Футболист хоть пару мячей тебе забил за отдых?"

"Кто вас воспитывал, такое писать незнакомому человеку?" - ответила Аида.

34-летний Игнатьев ранее был женат на Веронике, от которой него есть сын Натан, который живет вместе с ним.

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