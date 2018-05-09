Девушка игрока "Локомотива" выступила на "Евровидении-2018"

Теги хорватиялокомотив москваведран чорлука

Девушка игрока "Локомотива" выступила на "Евровидении-2018"
Франка Бателич, являющаяся девушкой хорватского защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018", который проходит в Лиссабоне.

Франка выступила в полуфинале с песней Crazy, но не сумела выйти в финал.

Видео: песня Франки Бателич.

Не пропустите: Прядкин: "Предложения из-за рубежа о проведении там матча за Суперкубок есть, но в этом году он состоится в России". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов