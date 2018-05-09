Девушка игрока "Локомотива" выступила на "Евровидении-2018"



Франка Бателич, являющаяся девушкой хорватского защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018", который проходит в Лиссабоне.

Франка выступила в полуфинале с песней Crazy, но не сумела выйти в финал.

Видео: песня Франки Бателич.

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