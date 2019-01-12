Девушка игрока "Спартака" трогательно высказалась о футболисте

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Девушка игрока "Спартака" трогательно высказалась о футболисте

Девушка кабовердийского нападающего "Спартака" Зе Луиша Леся сообщила, что выучила английский язык для общения с футболистом.

"Год назад я практически не говорила по-английски. Было очень тяжело полноценно разговаривать, объяснять, что ты чувствуешь, говорить по душам. Но был и плюс в этом, мы вообще не ругались. Теперь я спокойно разговариваю, за что спасибо Зе! Ты-моя мотивация! А вообще люди рядом всегда смотрят на нас в недоумении, не скрывая интерес, пытаясь понять, откуда мы? Потому что наша речь это смесь русского, английского, португальского, испанского и криолу. Мы миксуем все и сами этого не замечаем. Со стороны очень забавно", - написала Леся в своем инстаграме.

Зе Луиш и Леся встречаются уже более года. Ранее форвард говорил, что готов жениться на россиянке.

27-летний Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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