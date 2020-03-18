Девушка игрока "Ювентуса", заболевшая коронавирусом, сообщила о беременности
Микела Персико, девушка защитника туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани, сообщила, что она было диагностировано заражением китайским коронавирусом.
"Я нахожусь на четвертом месяце беременности. Что же теперь будет? Нам остается только ждать и надеяться, что вирус никак не повлияет на ребенка. Доктора успокаивают меня, но представьте себе мое состояние. Мне очень страшно.
Мы с Даниэеле ждали особого момента, чтобы сообщить о беременности. А затем у него обнаружили коронавирус. Я верю, что мы поправимся", - сказала Персико в интервью журналу Chi.
На данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16