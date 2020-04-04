Девушка Кандревы поразила своей техникой обращения с мячом

Полузащитник миланского "Интера" Антонио Кандрева опубликовал в инстаграме видео домашней тренировки.

Футболист чеканил мяч вместе со своей девушкой Аллегрой Луной. Итальянский хавбек, ожидаемо, действовал уверенно, но его избранница проявила себя ничуть не хуже. Зацените!

Напомним, что сезон Серии А сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

33-летний Кандрева в текущем сезоне сыграл за "Интер" 26 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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