Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом
Бразильянка Наджила Триндаде Мендес де Соуза рассказала об инциденте с нападающим ПСЖ Неймаром, после которого она обвинила футболиста изнасиловании.
"Неймар сказал мне, что у него нет презерватива. Тогда я сказала, что ничего не будет. Но он не послушал и взял меня силой. Я просила его остановиться, но он просто сделал свое дело. Он нанес мне травму. Я требую, чтобы он заплатил за свои действия.
Он спросил меня в инстаграме, могу ли я приехать в Париж. Я ответила, что с радостью, но у меня нет на это денег. Тогда он оплатил билет и гостиницу", - приводит слова Мендес ESPN.
По словам девушки, Неймар совершил в отношении нее "агрессию с изнасилованием".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27