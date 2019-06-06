Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом



Бразильянка Наджила Триндаде Мендес де Соуза рассказала об инциденте с нападающим ПСЖ Неймаром, после которого она обвинила футболиста изнасиловании.

"Неймар сказал мне, что у него нет презерватива. Тогда я сказала, что ничего не будет. Но он не послушал и взял меня силой. Я просила его остановиться, но он просто сделал свое дело. Он нанес мне травму. Я требую, чтобы он заплатил за свои действия.

Он спросил меня в инстаграме, могу ли я приехать в Париж. Я ответила, что с радостью, но у меня нет на это денег. Тогда он оплатил билет и гостиницу", - приводит слова Мендес ESPN.

По словам девушки, Неймар совершил в отношении нее "агрессию с изнасилованием".

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